新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、2026年6月1日(月)昼3時より放送開始となる「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに岡田紗佳の「国士無双LOVE」を起用する。『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される「ABEMA」オリジナル対局企画。本トーナメントの対局ルールは、「Mリーグルール」を採用し、2半荘で、2位勝ち抜けの個人トーナメント戦で