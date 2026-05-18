【セブン-イレブン】から、ティータイムを華やかに彩ってくれる新作スイーツが登場しました。今回は、エクレアとスティックケーキを紹介します。おうち時間がちょっと特別になりそうな「新スイーツ」をお見逃しなく。 いちごピンクが可愛い！ 4種の異なるいちご素材を使った「クワトロいちごエクレア」。ピンクカラーが華やかで、売り場でも目にとまりそうです。いちごのクリームや