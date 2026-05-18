俳優ウィル・スミスが、新作映画「Supermax」で主演を務める。2022年のアカデミー賞式典で起こしたクリス・ロックに対する平手打ち事件が原因で、ハリウッド映画界から一時は干されていたウィルだったが、Amazon MGMスタジオが手掛ける新作で、主演を務めることが決まったという。 【写真】映画史に残る名シーン？迷シーン？干される原因、やらかしたウィル・スミス 「ハロウィン」シリーズのデヴィ