【その日その瞬間】【再掲載】森保監督の生みの親・今西和男氏独占インタビュー「彼は今の時代に合っている指導者」秋田豊さん（サッカー元日本代表／55歳）◇◇◇北中米W杯のメンバーが発表された。森保ジャパンがいよいよ本番を迎える。世界に歯が立たなかった日本がW杯への扉を叩いたのは1998年フランスW杯だが、世界のひのき舞台に立ち、グループリーグ3試合にフル出場したひとりがディフェンダーの秋田豊さ