「すべてのことが順調であることを願っている（祝你一切順利）」15日、習近平（シー・ジンピン）中国国家主席は中国権力の心臓部と呼ばれる「中南海」を離れるドナルド・トランプ米国大統領と握手しながらこう述べた。するとトランプ大統領は習主席の手の甲を2回ポンと叩き、「フォー・モア（Four more）」と2度口にした。これに対して習主席は笑いながら「少なくとも、少なくとも（至少, 至少）」と返した。トランプ大統領