モデルの近藤千尋（36）が18日までに自身のインスタグラムを更新。愛娘の運動会のお弁当を公開した。「運動会のお弁当毎年変わらない内容でお伝えしてます笑笑」とつづり、お弁当の写真を公開。お弁当にはおにぎり、唐揚げ、卵焼き、ウィンナーなどが詰められている。サンリオキャラクターのポチャッコ、ハンギョドン、バッドばつ丸のピックでかわいく彩られている。この投稿に「こんな美味しいお弁当あったら頑張れちゃ