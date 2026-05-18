ドラッグストアの棚に「骨を丈夫に」「カルシウム不足が気になる方へ」と書かれたカルシウムのサプリを一度は見たことがありませんか？牛乳より手軽で、薬ほど大げさでもない。骨や健康のための「保険」として、優秀に思えます。実際、私の周りにもカルシウムサプリを使用している友人がいます。理由を聞いても「食事で充分にとれていなさそうだから」「骨や身体に大切だから」といった漠然とした感覚で使用していました。おそらく