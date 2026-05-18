ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が17日、山口・ルネッサながとで開催された『NAGATO DAWN FEST 2026』に出演した。【ライブ写真】パワフルで可憐なパフォーマンスを見せるME:I同イベントは、「始まり」をコンセプトに掲げ、音楽を軸に食と共に楽しむ、山口・長門市で初開催された新たな音楽フェスティバル。ME:Iにとっても初の山口県でのステージとなった。オープニングのイント