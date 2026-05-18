元テレビ朝日社員の玉川徹氏が18日、レギュラーコメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を取材のため欠席した。番組冒頭、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「きょう玉川さん、取材のためにお休みです。明日は来ます」と伝えた。今年1月21〜23日に3日連続で休んで以来の番組欠席となった。月曜レギュラーコメンテーターの俳優の石原良純と猿田佐世弁護士は通常通り出演した。