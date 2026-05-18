週明けの東京市場で日経平均株価は、一時1000円以上値下がりし、節目の6万1000円台を割り込んでの取引となっています。前の週末のニューヨーク市場で、ダウ平均株価など主要株価指数がそろって下落したことを受け、東京市場でも半導体関連株を中心に売り注文が先行しました。また、きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは、一時2.8％まで上昇し、およそ29年半ぶりの高い水準となっていることも株価の