―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロ・佐藤優が、その経験をもとに、読者の悩みに答える！今回は高市政権誕生と自民党圧勝によって、私たちの生活は本当によくなるのかという疑問について。佐藤優が丁寧に答える。◆高市電撃解散→自民圧勝で生活は豊かになる？★相談者★奈良出身（ペンネーム）会社員38歳男性佐藤さんが、今回の衆院選をどのように見ているのか知り