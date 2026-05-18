16日の朝、美郷町土崎や三種町鹿渡でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと16日午前7時55分ごろ、美郷町土崎字上野乙の町道でクマ1頭が歩いているのを、美郷町の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。一方、能代警察署の調べによりますと16日午前8時ごろ、三種町鹿渡字勢奈尻の民家敷地内にクマ1頭がいるのが目撃されました。クマの体長は約1メートルです。