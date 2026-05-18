ダイソーで見つけた『スクエア型メッシュバッグチャームポーチ』が想像以上に優秀でした！中身が見えるメッシュ素材だから、バッグの中で迷子になりがちな小物をサッと取り出せて便利。さらに、バッグに取り付けて見せる収納として楽しめるのも魅力です。プチプラとは思えない実力派アイテムなので、要チェックですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スクエア型メッシュバッグチャームポーチ価格：￥110（税込）販売シ