こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。今回は、ドラッグストアで買えるのにデパコス級に優秀な愛用ベースメイクアイテムを5つご紹介します。紫外線ダメージや毛穴が気になる方にもぴったりのコスメを選んだので、ぜひ最後までご覧くださいね♡【詳細】他の記事はこちら毎日メイクに欠かせない溺愛UVベース♡エリクシール シュペリエル デーケアレボリューション トーンアップ ピュアベージュ 3,410円（税込）紫外線