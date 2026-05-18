どうしても義務になりがちなお弁当作り。これからの季節はただでさえお弁当の持ち運びには、いろいろと気を遣いますよね。そんなお弁当の準備を楽しくしてくれる、ちょっとユニークな保冷剤をセリアで発見しました！まるでお寿司のような遊び心たっぷりなデザイン♡見た目に反して機能性も抜群で便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ランチベルト用保冷剤 寿司柄価格：￥110（税込）重量（約）：38g対応する