移動中や外出先でも、ちょっとしたケアをしたい場面ってありますよね。とはいえ、ポーチの中に細々したアイテムが増えるのは避けたいところ。そんななか、ダイソーで見つけたアイデア系グッズは、バッグにつけて持ち歩けるキーホルダー仕様。荷物を増やさず、ケア用品をスマートに持ち歩きたい人にもオススメです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チェーン付きかっさ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード