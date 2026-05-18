ダイソーって基本どれもお得なイメージですが、実は値下げ商品があるのを知っていますか？しかも今回見つけたのは、便利なお弁当グッズがまさかの半額になっている超お得アイテム！お米を詰めるだけで簡単におにぎりが作れて、さらにおかずまで入れられる優秀アイテムなんです♪早速、詳しくご紹介していきますね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2段おにぎり弁当箱値下げ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJAN