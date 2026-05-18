ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！頭の中で文字を動かす作業は、脳のトレーニングに最適です。一見すると意味のない言葉の羅列に見えますが、ある身近な単語が隠れていますよ。集中力を研ぎ澄ませて、1分以内の正解を目指しましょう！問題：「し あ て い は な」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。し あ て い は なヒント：最後の文字は「て」答えを見る↓↓↓↓↓正解：はなしあ