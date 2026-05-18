週明け１８日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前週末終値に比べて０・１００％高い２・８００％に上昇（債券価格は下落）した。１９９６年１０月以来、約２９年半ぶりの高い水準となる。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せず、原油先物価格が高止まりしている。市場では、物価上昇（インフレ）の加速が意識され、国債が売られている。