18日放送のアニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビほか、毎週日曜午後6：00）では、2018年5月16日に亡くなった西城秀樹さんがかつて歌っていたエンディング主題歌「走れ正直者」が、エンディングで流れた。【写真】『ちびまる子ちゃん』西城秀樹さん「走れ正直者」エンディングで流すこの日のエンディングでは「エンディング主題歌『走れ正直者』作詞：さくらももこ作曲・編曲：織田哲郎歌：西城秀樹」とのテロップと