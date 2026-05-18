週明け18日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（382回債、表面利率2.4％）の利回りが上昇し、一時2.800％を付けた。日本相互証券によると、1997年5月以来、約29年ぶりの高水準。政府が物価高で打撃を受ける家計負担軽減のため、2026年度補正予算案を編成するとの見方が広がる。財政悪化懸念から国債が売られ、利回りが上昇した。