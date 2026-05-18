大統領専用機内で記者団に応じるトランプ米大統領＝15日/Alex Wong/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は17日、SNSに「イランについては、時は刻一刻と進んでいる。早く動いたほうがいい。さもなければ何も残らなくなる。期限は厳守しなければならない！」と投稿した。この前日にトランプ氏はイランとの戦争の今後について国家安全保障チームの主要メンバーと協議した。事情に詳しい関係者がCNNに明らかにした。関係者による