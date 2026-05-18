イランメディアは17日、アメリカ側が交渉再開に向けて、イランの核開発を大幅に制限する内容を含む、新たな条件を提示したと伝えました。複数のイランメディアは17日、アメリカ側が戦闘終結に向けた交渉の再開に向けて、新たに5項目の条件を提示したと明らかにしました。その中には、イランが保有する濃縮ウラン400キログラムをアメリカに引き渡すことや国内で稼働する核施設を1か所のみにするなど、イランの核開発を大幅に制限す