NCTのTAEYONG（テヨン、30）が、新曲「WYLD」のミュージックビデオ（MV）ティザーを17日、公開した。所属企業SMエンターテインメントのSMTOWNユーチューブ（YouTube）チャンネルなどで、初のフルアルバム「WYLD」の同名タイトル曲の映像一部をアップした。重厚な雰囲気の新曲一部と緊張感あふれるムードの中でテヨンのカリスマ性が爆発した。黒の服に、目の周りを黒くして挑発するようなビジュアルで、金髪がマッチし、力強い雰囲