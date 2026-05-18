日本経済の失われた30年を知る人たちに衝撃を与えた「日経平均6万円台突入」。74歳FPの浦上登さんは「今が上昇のピークやバブルだと見る人もいるが、アメリカの経済と長期間で比較すれば、ここが上昇トレンドの始まりともいえる」という――。■今から日本株への投資は遅い？「日経平均が6万円を超えたけれど、今から日本株に投資しても遅いですか？」最近、FPとしてそんな相談を受けることが増えた。たしかに、今の金融市場ではそ