原油高の影響で、マグロ漁が窮地に陥っている。時事通信社水産部の川本大吾部長は「遠洋マグロはえ縄漁船が利用する海外の給油地では、燃油価格がキロリットル12万円から一時36万円へと3倍に跳ね上がった。マグロを獲っても油代だけで利益が消え、これまでのように漁に行けるかわからないという声が上がっている」という――。写真提供＝臼福本店燃油高騰で厳しい操業を余儀なくされている遠洋マグロはえ縄漁船 - 写真提供＝臼福本