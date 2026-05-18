石原吉郎詩集。かつて父が引いた傍線は今の父を考えるうえでも参考になる人文書をつくる編集者が、担当した本や影響を受けた本など人文書の魅力を綴るリレーエッセイ。16回目は「合同会社里山社」の清田麻衣子さんです。移り変わりの激しい現代において、いつの世も変わらずたいせつな里山のような本を出していきたいと考えておられるそうです。これまでの歩みを振り返ります。里山社は写真集や翻訳小説、90歳女性の新聞ちぎり