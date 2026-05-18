「ローズ&ラベンダーフェア2026」開催中！ローズシンフォニーガーデン 標高400mの山上に位置し、神戸の街並みを一望できる「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」では、2026年7月5日（日）まで「ローズ&ラベンダーフェア2026-ハーブガーデン最盛期-」が開催されています。花の女王「ローズ」やハーブの女王「ラベンダー」が創り出すロケーションは老若男女問わず大人気のスポット。この時期だらこそ見られる、自然が創り出す