校庭で国語の授業を受ける台湾の児童ら＝2026年4月13日、台湾・新北市の市立興穀小学校、関根和弘撮影 社会全体のデジタル化を国際比較する「世界デジタル競争力ランキング」で上位に入る台湾は、教育現場でもデジタル機器を積極的に活用している。が、それ以上に力を入れているのが、子どもたちの視力保護だ。台湾全土の小学校で画期的な取り組みが導入され、近視防止に効果を上げている。だが、近年はスマートフォン