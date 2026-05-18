アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のきゃーたんこと齋藤樹愛羅が１８日までにＳＮＳを更新。夜桜を楽しむ様子を披露した。齋藤は自身のインスタグラムに「桜かわいくて好き！」とつづると、目黒川沿いの桜並木で白のカーディガンを着用し、前髪に桜の花びらを付けたショットなどをアップした。この投稿にファンからは「きゃーたんビジュ爆発してる！！ばりかわいいｗｗｗ」「ねぇこんな夜桜似合う人おる？？きあらちゃん可愛す