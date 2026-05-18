夏のファッションをもっと自由に、もっと自分らしく楽しみたい女性に向けて、GYDAから2026年の新作スイムウェアコレクションが登場しました。今季は、ラフなムードの中に女性らしい色気をプラスしたデザインが勢ぞろい。ジャガード素材やシースルーデザインなど、トレンド感たっぷりのディテールが魅力です♡ビーチやプールはもちろん、リゾートコーデにも映える注目