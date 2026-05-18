サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会（６月１１日開幕）の日本代表に選ばれたＤＦ長友佑都（Ｆ東京）が１７日、東京都内で記者会見に臨んだ。集大成と位置づける舞台に向けて３９歳のベテランは、「全身全霊をかけて戦いたい。感謝と誇りはあるが、優勝しないと何も残せない」と意気込みを語った。「熱い魂で前向かす」前回大会後は代表から遠ざかった時期があり、３月には右脚を負傷したが、日本代表史上最多と