ドジャースは17日（日本時間18日）、左腕のエリック・ラウアー投手（30）を金銭トレードでブルージェイズから獲得したと発表した。40人枠を空けるため、ブラスダー・グラテロル投手（27）が60日間の負傷者リスト（IL）に移行した。ラウアーは2016年のMLBドラフト1巡目（全体25位）でパドレスから指名され、18年にメジャーデビュー。ブルワーズに移籍後の22年には11勝を挙げた。韓国プロ野球を経て25年からブルージェイズでプ