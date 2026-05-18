大阪市中央区の火災現場で、消火活動する消防隊員ら＝18日午前8時35分18日午前7時10分ごろ、大阪市中央区西心斎橋2丁目の飲食店で「火が出ている」と通行人から通報があった。現場はミナミと呼ばれる繁華街。市消防局によると、3階建ての1階部分から出火し、隣接の建物に延焼。けが人の情報は入っていない。現場は観光客に人気の道頓堀に近い、飲食店やホテルなどが立ち並ぶエリア。