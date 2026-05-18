定年退職後、突然“ずっと家にいる夫”との生活が始まる――。仕事中心で生きてきた男性ほど、退職後に居場所を失い、妻に強く依存してしまうケースは少なくありません。「スーパーに行ってくる」と言えば、「俺も行くよ」。そんな毎日に疲弊した妻が考えた、“夫婦関係を壊さないための秘策”とは――。詳しく見ていきましょう。「俺も行くよ」が苦痛…退職後、妻に依存し始めた65歳元部長「スーパーに行ってくるわね」そう言うと