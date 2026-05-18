レクサス初の装備がてんこ盛り！レクサスは2026年5月7日、3列シートを備えた新型バッテリーEV（BEV）「TZ」を世界初公開しました。日本国内では、同年冬の発売を予定しています。TZは「Driving Lounge」を開発コンセプトに掲げ、快適性とレクサスならではの走行性能を融合した、ブランド初の3列シートBEV SUVです。【画像】これが“レクサス初”の要素が盛り沢山の新型「TZ」です！ 画像を見る！（30枚以上）ここでは、レク