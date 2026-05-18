＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞前日はパットが決まらず「74」と苦戦した渋野日向子だったが、最終日は4バーディ・3ボギーと伸ばし、トータル2オーバー・47位タイで4日間を終えた。それでも、「やっぱりパターで3パットが何回かあってすごくもったいなかった。最後もあの距離（18番の2メートル）は入れたかった。16番も外したし、すげぇもったいなかったなと思