フリーアナウンサーの望月理恵（54）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ゴルフウエア姿を披露した。「素敵なゴルフ場で撮影させて頂きました！グランフィールズカントリークラブ富士山や駿河湾を望むことができる絶景！さらには日本庭園のような美しいコース設計！！その場にいるだけで気持ちのいいゴルフ場でした」と静岡県三島市のグランフィールズを紹介し、「放送日決まったらまたお知らせします！そう