グローバルグループ・ENHYPENが16日、埼玉・ベルーナドームで開催された『第3回 アジア スター エンターテイナー アワード 2026』（ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS、以下「ASEA 2026」）』で、「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」「アルバム・オブ・ザ・イヤー」の大賞トロフィー2個を手にした。さらに、本賞にあたる「ザ・プラチナ」も受賞し、計3冠の快挙を成し遂げた。【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観