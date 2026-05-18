歌手の工藤静香（56）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“音浴”のロングドレス姿などを披露した。「熊本城ホール・メインホールでの公演も、温かいスタンディングオベーションに包まれ、無事に終えることができました。会場にいらして下さった皆さまとの時間も、その場でしかない特別な時間となりました」と報告。コンサートで着用したロングドレス姿の写真などをアップし「会場ごとに異なる響きや、オーケストラが