15日の衆議院外務委員会で、日本維新の会の横田光弘議員が、南極の鉱物資源開発の問題を取り上げた。【映像】横田議員が中国の南極進出の詳細を説明（実際の様子）横田議員は「きょう私が質問させていただくテーマは中国が狙う南極資源です」と切り出した。そして南極の鉱物資源開発は、環境保護に関する南極条約議定書第7条により科学的研究目的を除いて原則禁止になっているとしたうえで、「この禁止は50年間有効で、いつ切