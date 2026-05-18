ヘンリー王子とメーガン妃は長年、子供たちに安全なオンライン空間の実現を訴えてきたが、王室専門家は、メーガン妃のブランドビジネス上でのインフルエンサーとしてのイメージが、夫妻の慈善活動と矛盾すると指摘している。英紙ミラーが１７日、報じた。メーガン妃は現在、自身のブランド「アズ・エヴァー」を拡大・発展させることに真剣に取り組んでいることから、元ＢＢＣ王室特派員のジェニー・ボンド氏は、オンラインでの