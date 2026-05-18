健康診断の結果から出すべき「毒」を見極めよう！健康診断が教えてくれる体にたまった毒とは 簡単セルフケアで健康を取り戻そう！ 定期的に案内が届く健康診断。とりあえず受けたけれど、結果はさっと目を通して終わりにしていませんか。「あまり見たくない」と思って、結果をちゃんと確認していない人も少なくないのではないのではないのでしょうか。私もかつて忙しいことを言い訳に、自分の体が出しているサインを放置した経