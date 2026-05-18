流されるままに食べていませんか？満腹まで食べない方法 たくさん食べてしまった後で後悔する 満腹が分からなくなっていると、「食事の時間だから」「みんなが食べるから」「せっかく出してくれたから」と、周囲の状況に合わせ、勧められるがままにどんどん食べてしまいます。 そうして食事の後に冷静になってよく考えてみると、とんでもない量を食べてしまっているので、心だけでなく、胃も体も重くなり、後悔と自己嫌悪の