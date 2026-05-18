ダイエットにおすすめ！キノコと海藻が最高の食物繊維たっぷり食材！ 積極的に摂りたいキノコや海藻類 食物繊維を効率よく摂るためのポイントは野菜やキノコ類、海藻類などを積極的に食べることです。主食に相当するイモ類を除いても野菜には相応の糖質量があります。その意味では、キノコや海藻類こそ豊富に摂りたい食材です。１００g のキノコに含まれる糖質量は約１～３g と少なく、その一方、食物繊維とミネラル、ビ