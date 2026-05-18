タレントで歌手の上地雄輔が１７日に自身のＳＮＳを更新。人気女優とのプライベートショットを披露した。上地はインスタグラムに「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったｗｏｌｄｆｒｉｅｎｄｓまたな」とつづり、女優・沢尻エリカとテラス席でグラスを片手を持ち、カメラに目線を向ける写真を公開した。この投稿には「誕生日近いんですね雄ちゃんはほんと交友関係広くてびっくりします」「共演