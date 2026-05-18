食べやすい！「くっつかない」麺弁当 うどんやパスタなどの麺料理を使ったお弁当は、忙しい日の簡単弁当に活躍します。しかし、お昼にお弁当箱を開けると、そこにはくっついて塊になった麺がこんにちは…。今回ご紹介する麺弁当のレシピは、麺がくっつきにくくなる工夫がたくさん。これからは力ずくで麺をほぐさなくてもよくなります。 調理や盛り付けにひと工夫 調理前に麺を水洗いする、卵焼きに巻き込むなど調理の段階でくっ