１８日午前７時１０分頃、大阪市中央区西心斎橋の飲食店が入るビルから出火。午前８時半現在、４棟約３００平方メートルに延焼している。大阪府警南署や市消防局によると、午前７時過ぎ、通行人から「火が出ています」と１１９番があり、消防車４０台が消火活動にあたっている。現場は大阪・ミナミの繁華街で、けが人や逃げ遅れはないという。