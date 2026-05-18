【ロンドン共同】国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは18日、世界の死刑に関する2025年の年次報告書を発表した。把握できた執行件数は前年比78％増の2707件で、1982年以降で最多。うちイランは少なくとも2159件に上り、前年の2倍以上だった。団体は、イスラム体制を批判する市民らを政治的に抑圧する手段として死刑が利用されていると指摘した。中国は情報が公開されていないため総数に計上していないが、団体は世