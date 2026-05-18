「エンゼルス−ドジャース」（１７日、アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は７回１失点で２勝目を挙げた佐々木朗希投手について「自信に満ちあふれていた」と目を細めた。ストライク率は７６％を数え、無四球で最長の７回を投げきった佐々木。指揮官は「ロウキは素晴らしかった。今日もさらによくなっていると感じた」と振り返り、「スプリットの感触も非常によかったし、ストレートの制球もよかった。とても効率